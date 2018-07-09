Діти до 16 років тепер можуть подорожувати самі – умова

Кабінет міністрів дозволив батькам доручати супровід дітей членам екіпажу літака.

Кабінет міністрів дав дозвіл батькам доручати супровід дітей, які подорожують літаком, членам екіпажу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також громадяни України, віком до 16 років, які задокументовані проїзним документом дитини, зможуть виїжджати за кордон до закінчення терміну його дії.

У разі виїзду за кордон дітей, яких народили за межами країни, з самотньою матір’ю, досить мати паспортний документ і свідоцтво про народження, видане компетентними органами іноземної держави.

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До слова, Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.