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Доба на Донбасі: гаряче на Донецькому та Маріупольському напрямках

За добу ворог 21 раз обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі – в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат немає, але одного військового поранено.

Донбас ЗСУ

8 липня обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою, окупанти порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення, повідомляє штаб ООС.

На Луганському напрямку було тихо, на Горлівському та Світлодарському – противник проявляв незначну активність.

– Вогонь по наших позиціях відкривався в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ. Там ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, біля Південного один наш військовослужбовець отримав поранення, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому та Маріупольському напрямках минулої доби було найгарячіше – ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 18 разів обстріляв позиції ООС.

Під вогнем окупантів перебували захисники Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки.

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Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Попаснянському та Маріупольському напрямках – поблизу Новозванівки та Водяного.

За даними розвідки, двоє російських окупантів дістали поранення.

Нагадаємо, наприкінці червня підрозділи Об’єднаних сил визволили та взяли під контроль населений пункт Золоте-4, що був розташований у “сірій зоні”.

Фото: ООС

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