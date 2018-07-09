Допомога Україні від ЄС: коли чекати €1 млрд і скільки буде траншів

Рішення Євросоюзу про надання Україні €1 млрд макрофінансової допомоги вступило в силу. Офіційні переговори про укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС і визначення переліку умов програми допомоги почнуться найближчим часом.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Програма розрахована на 2,5 року, а термін погашення позики складе 15 років.
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Надалі український уряд і Єврокомісія мають укласти меморандум, який визначає умови отримання допомоги, після чого угода має бути ратифікована українським парламентом.
Нагадаємо, 26 червня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила виділення Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.
Фото: УНІАН.
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