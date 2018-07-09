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Коли Україна отримає перший транш від ЄС

Перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу, загальний розмір якої становить 1 млрд євро, Україна розраховує отримати восени.

Петро Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

– Ми віддані прискоренню процесу укладання меморандуму про взаєморозуміння з Єврокомісією у вересні з перспективою отримання траншу цієї осені, – сказав він.

Президент підкреслив, що фінансова підтримка ЄС, поряд з іншими джерелами, дозволить прискорити економічне зростання України.

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– Разом із програмою МВФ і європейським зовнішнім інвестиційним планом ми створимо базис для швидкого економічного зростання України, – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, рішення ЄС про надання Україні €1 млрд макрофінансової допомоги вступило в силу.

Офіційні переговори про укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС розпочнуться найближчим часом.

Фото: Прес-служба президента України

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