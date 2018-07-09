ПриватБанк відновив роботу після масового збою, через який не працювали банкомати та термінали самообслуговування, не здійснювалася оплата в POS-терміналах, а також платежі у додатках Приват24 і Liqpay.

Фахівці ПриватБанку в екстреному режимі проводять роботи з підключення резервних каналів зв’язку для забезпечення стабільності сервісів еквайрингу та банкоматів банку через аварію магістральних каналів зв’язку, повідомили у прес-службі.

– Аварія магістральних каналів зв’язку в кінці робочого доби 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Зараз фахівці ПриватБанку проводять екстрені роботи з підключення резервних каналів зв’язку, що дозволить відновити стабільність платіжних сервісів протягом години, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Apple Pay в Україні: на яких пристроях працює і ціна

Оновлено о 22.45. ПриватБанк відновив стабільну роботу сервісів еквайрингу та мережі банкоматів банку.

– Всі операції з пластиковими картами проводяться у штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком, – повідомили в прес-службі.

Раніше Приватбанк попередив клієнтів про шахрайські повідомлення про блокування банківських карт.

Фото: Ратинський В’ячеслав/УНІАН