ПриватБанк відновив роботу після масового збою, через який не працювали банкомати та термінали самообслуговування, не здійснювалася оплата в POS-терміналах, а також платежі у додатках Приват24 і Liqpay.
Фахівці ПриватБанку в екстреному режимі проводять роботи з підключення резервних каналів зв’язку для забезпечення стабільності сервісів еквайрингу та банкоматів банку через аварію магістральних каналів зв’язку, повідомили у прес-службі.
– Аварія магістральних каналів зв’язку в кінці робочого доби 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку.
Зараз фахівці ПриватБанку проводять екстрені роботи з підключення резервних каналів зв’язку, що дозволить відновити стабільність платіжних сервісів протягом години, – йдеться у повідомленні.
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Оновлено о 22.45. ПриватБанк відновив стабільну роботу сервісів еквайрингу та мережі банкоматів банку.
– Всі операції з пластиковими картами проводяться у штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком, – повідомили в прес-службі.
Раніше Приватбанк попередив клієнтів про шахрайські повідомлення про блокування банківських карт.
Фото: Ратинський В’ячеслав/УНІАН