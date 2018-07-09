У Києві хлопець вирішив покататися між вагонами метро, налякавши своєю витівкою пасажирів.

Про це написала очевидець Вікторія на своїй сторінці у Facebook.

– Ніколи не думала, що можна пережити такий сильний страх за життя незнайомої людини. Цей юнак дещо змінив уявлення про пересування київським метрополітеном – їхав МІЖ вагонами, тримаючись за поручні, – написала дівчина.

У коментарі Фактам ICTV вона додала, що це сталося на червоній гілці метро. Хлопець проїхав так кілька зупинок у годину пік. Потім зістрибнув сам на перон.

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Налякав пасажирів: підліток їхав у метро між вагонами поїзда / 2 фотографии

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