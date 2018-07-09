Нова Конституція України може бути прийнята на референдумі – Тимошенко

Нова Конституція України може бути прийнята на основі референдуму, оголошеного указом президента.

Про це глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко заявила в ефірі Свободи слова на ICTV.

Нова Конституція має відрізнятися від старої тим, що стара “творилася за зачиненими дверима декількома людьми в їхніх інтересах”.

Зараз Конституцію хочуть створити разом із громадянським суспільством і за його ініціативою.

– Як суспільний договір між людьми. Коли Конституція буде зроблена за ініціативою, за участю громадянського суспільства. І прийматися буде на референдумі. Тому що новий президент має повноваження оголосити референдум своїм указом. І нова Конституція може бути прийнята саме на основі референдуму. Там, де народ вирішить, – зауважила вона.

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За словами Тимошенко, наразі широке інтелектуальне коло думає над тим, аби запропонувати суспільству публічне обговорення концепції нової Конституції.

– Кожен, хто захоче, зможе в електронному режимі внести свої зміни у так званому wiki-режимі. Коли будуть всі ці зауваження робитися, пропонується побудувати голосування в інтернеті за більш знакові та більш суттєві правки, – додала вона.

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