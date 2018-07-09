Нові відсотки по старим позикам і борг у спадок. Що змінить новий закон про кредити

Взяти кредит на діючих умовах українці зможуть не довго. А відсотки по вже відкритим позикам можуть зрости. Верховна рада проголосувала за зміни у правилах вітчизняного кредитування. Факти ICTV зібрали інформацію від експертів, які прогнозують посилення тиску на позичальників споживчих кредитів.

У Нацбанку вважають,що ухвалення законопроекту захистить банки. А вони, як наслідок, висуватимуть більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Однак, проаналізувавши новий закон, експерти дійшли висновку, що все може бути якраз таки навпаки.

Чи знизяться відсоткові ставки

Протиріччя закону, який нібито покликаний стимулювати кредитування, – право банків змінювати відсоткові ставки за вже укладеними угодами. Тобто, якщо ви взяли кредит рік тому під відсоток – тепер ваш позичальник може збільшити ставку заднім числом.

Не стосується норма лише тих позик, які брались під фіксовану ставку. Однак, на практиці таких кредитних договорів вкрай мало.

Новація стосується будь-яких кредитів, за якими позичальник продовжує виплати. Не подобаються нові ставки? Єдиний вихід – виплатити залишок боргу на старих умовах протягом 30 днів після того, як банк вирішив змінити відсоток.

Якщо говорити про конкретні цифри, то зараз середні ставки по кредитам складають 23-25% річних.

– Влада аргументувала, що після ухвалення цього закону ми отримаємо зміну ситуації і будемо брати кредити за європейськими стандартами під 2-7% річних, – говорить аналітик Сергій Биков.

В той же час облікова ставка Нацбанку – 17%. Тобто, банки закладають ризики неповернення виплат та заробіток в середньому на рівні 8%.

Навіть якщо після прийняття нового закону ризики фінустанов зникнуть, все одно залишається висока облікова ставка НБУ і заробіток банків. Тож, нижче 20-22% ставки не впадуть.

Кредит – у спадок

За чинним законодавством спадкоємець може прийняти майно, але не визнати боргів, які за ним закріплені. Зараз українці фактично користуються спадком, але свідомо не отримують свідоцтва про право наслідування і таким чином не дають банкам можливості стягнення боргу.

Адвокат Віталій Собкович роз’яснює, як новий закон зобов’язує спадкоємців разом зі спадком приймати і кредит померлого.

– Якщо людина мала необережність вступити в спадщину і отримати майно, яке має певні обтяження, то на сьогодні така людина зобов’язана оформити свідоцтво на спадщину і надати можливість банку здійснити стягнення на свою користь.

До того ж, банки-кредитори будуть мати право пред’являти спадкоємцям вимоги протягом 6 місяців з моменту, коли їм стало відомо про відкриття спадщини. Раніше фінустанови могли претендувати на стягнення з майна померлого лише протягом півроку з моменту, як їм стало відомо про смерть боржника.

Виходить, що тепер банк може почекати, поки спадкоємець, який може і не знати про боргові зобов’язання померлого, вступить у право наслідування, і вже тоді пред’являти йому вимогу про стягнення.

До того ж, це вдвічі збільшує термін, протягом якого банк може вимагати виплат: 6 місяців мають спадкоємці на вступ у спадщину + 6 місяців з цього моменту має банк на пред’явлення своїх вимог.

Крім того, банкам спростили доступ до так званого відмерлого спадку. Це включає фінансові установи на рівні з місцевою владою у ланцюг претендентів на майно померлої людини, якщо у неї немає спадкоємців.

Застава і поручитель

Ускладнюється життя за новим законом і у поручителів. Вони вже не звільняються від відповідальності, навіть якщо закінчився термін давності або кредитор з позичальником змінили умови кредиту, не повідомивши про це поручителя.

Новий закон дозволяє банкам користуватись заставним майном ще протягом двох тижнів після виплати боргу. З іншого боку, цю зміну можна записати на користь позичальників. Адже нинішнє законодавство не обмежує банки у строках переоформлення завставного майна.

Торкнулись зміни і боржників, які мають земельну ділянку у користуванні. Тепер майно, яке розташоване на ній, теж ризикує опинитися у розпорядженні банку-позичальника.

Що робити

Поки що закон не вступив у дію. Документ має підписати президент. Експерти називають прийнятий Верховною Радою закон неконституційним і вважають, що позичальники мають усі шанси оскаржити рішення банків.

Адже закон впливає на правочини, які відбувались до його ухвалення. Тобто його норми та положення будуть розповсюджуватись на ті кредитні угоди, які укладались раніше.

Не вірять у те, що документ знизить відсотки по кредитам, і юристи. Адже на формування ставок в першу чергу впливає економічне середовище.

Ризики, які нібито має зменшувати новий закон, грають другорядну роль у цьому процесі. І в той же час експерти прогнозують, що його прийняття – це перший крок банків до відчуження заставної нерухомості, на яку з 2014 року діє мораторій.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк