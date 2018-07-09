Нинішній склад ЦВК буде переобрано – Бурбак

Можливість непереобрання членів Центральної виборчої комісії не розглядається. Про це Фактам ICTV повідомив народний депутат, голова фракції партії Народний фронт у парламенті Максим Бурбак.

Теперішній склад ЦВК вже вичерпав строки своїх повноважень та втратив довіру суспільства, розказав депутат.

– Переобирати треба 100% і якнайшвидше. Але саме головне – щоб переобрання відбулось у законний, демократичний і публічний спосіб.

Інакше може постати питання про легітимність наступних президентських та парламентських виборів.

За словами Максима Бурбака, політсила виступає за представлення у майбутньому складі комісії усіх парламентських сил.

До слова на необхідності входу до складу ЦВК усіх партії наголошувала і ПАРЄ.