Передає всім вітання. Українського консула пустили до Сущенка

Українського консула Геннадія Брескаленка пустили до незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомила дочка Сущенка Юлія, передає видання Укрінформ.
– Консулу сьогодні вдалося відвідати в СІЗО Лефортово батька. Він відчуває себе нормально, якщо можна так сказати, враховуючи всі умови, в яких він перебуває ось уже майже два роки, — сказала вона.
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Дочка Сущенка повідомила, що він намагається отримати дозвіл на дзвінки рідним.
– Передає всім вітання. Подав документи на дозвіл на дзвінки рідним, але коли їх виділять — невідомо, — зазначила вона.
Нагадаємо, 4 червня Мосміськсуд у Росії засудив до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство громадянина України Романа Сущенка.
Фото: ТАСС.
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