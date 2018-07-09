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Погода в Україні на сьогодні, 9 липня (КАРТА)

Сьогодні дощі з грозами очікуються на всій території України, окрім Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря протягом дня на заході становитиме в середньому +25, у північних та центральних областях – до 27 градусів тепла.

На сході синоптики прогнозують +31, а на півдні –до 32 вище нуля.

У Києві сьогодні дощ та від 25 до 27 градусів тепла.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.

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