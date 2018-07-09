Сьогодні в Хотові прощаються з відомим українським дисидентом Левком Лук’яненком.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook український письменник Володимир Яворівський.

– Нарешті дружина Лева Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрощатися в його домі, в селі Хотові, – йдеться в повідомленні.







Прощання з Левком Лук’яненком / 4 фотографии

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Поховають Лук’яненка на Байковому кладовищі 10 липня. Відспівування пройде у Володимирському соборі з 12.30 по 13.30.

Нагадаємо, дисидент і екс-депутат Верховної Ради Левко Лук’яненко помер 7 липня після тривалої хвороби.

Фото: np.pl.ua, Укрінформ.