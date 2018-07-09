Рейтинг найпотужніших націй світу – Україна у топ-50

У рейтингу найпотужніших націй світу Україна посіла 33 місце.

Рейтинг найпотужніших націй світу, який опублікував Business Insider, очолили США та Росія, а Україна посіла 33 місце.

Потужність країни визначали за допомогою оцінки політичної, військової та економічної сили.

Крім того, враховували можливі зовнішні впливи на політику держави, її роль в регіоні, а також персону лідера нації.

Перше місце дісталося США, одразу за ними розташувалася Росія. До п’ятірки також увійшли Китай, Німеччина та Велика Британія.

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Україна набрала багато балів за військову потужність, проте досить низькими були оцінки за економічну незалежність.

До слова, за рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн.