Рейтинг найпотужніших націй світу – Україна у топ-50

У рейтингу найпотужніших націй світу Україна посіла 33 місце.
Рейтинг найпотужніших націй світу, який опублікував Business Insider, очолили США та Росія, а Україна посіла 33 місце.
Потужність країни визначали за допомогою оцінки політичної, військової та економічної сили.
Крім того, враховували можливі зовнішні впливи на політику держави, її роль в регіоні, а також персону лідера нації.
Перше місце дісталося США, одразу за ними розташувалася Росія. До п’ятірки також увійшли Китай, Німеччина та Велика Британія.
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Україна набрала багато балів за військову потужність, проте досить низькими були оцінки за економічну незалежність.
До слова, за рік Україна піднялася в рейтингу паспортів більше від усіх інших країн.
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