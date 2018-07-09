РФ створила дуже напружену ситуацію в Чорному морі – командувач ВМС ЗСУ

Ситуація в Чорному морі дуже напружена, заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

Ситуація в Чорному морі дуже напружена, заявив під час церемонії відкриття українсько-американських навчань Сі Бриз-2018 командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, мова йде про ігнорування Росією норм міжнародного морського права, а також про триваючу анексію української економічної зони в Чорному та Азовському морях, “особливо в Азовському морі”.

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При цьому командувач ВМС ЗСУ відзначив, що навчання Сі Бриз-2018 допоможуть українським військовим адекватно реагувати на ці загрози.

Як відомо, Росія перекинула в район Азова військові кораблі.