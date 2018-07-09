Саміт Україна-ЄС: на безпеку українських доріг виділять €75 млн

На саміті в Брюсселі між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано фінансову угоду на €75 млн – проект Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

– Проектом передбачено впровадження заходів, спрямованих: на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх наслідків, на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, підвищення комфорту пересування по місту для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і ділянок з підвищеною аварійністю, на усунення системних проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні, – написав Зубко.

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Він зазначив, що проект буде реалізований у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві, Кам’янці-Подільському.

До речі, рішення Євросоюзу про надання Україні €1 млрд макрофінансової допомоги вступило в силу. Офіційні переговори про укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС і визначення переліку умов програми допомоги почнуться найближчим часом.

Фото: Василь Артюшенко, ZN.UA.