У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

Станом на 9 липня на всіх пляжах Києва вивісили жовтий прапор, який означає купатися не рекомендується.
Про це повідомляється на сайті комунального підприємства Плесо.
Мова йде про пляжі Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмістна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Веселка, Веселка, Тельбін.
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Як відомо, статус пляжів визначається за результатами аналізу проб води.
Раніше Факти ICTV писали про 7 платних пляжах Києва.
Фото: 44.ua.
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