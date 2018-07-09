PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Києві заборонили купатися на всіх пляжах/

У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

Станом на 9 липня на всіх пляжах Києва вивісили жовтий прапор, який означає купатися не рекомендується.

пляжи киева

Про це повідомляється на сайті комунального підприємства Плесо.

Мова йде про пляжі Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмістна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Веселка, Веселка, Тельбін.

Читайте: Відпочинок у Туреччині 2018: куди поїхати і ціни

Як відомо, статус пляжів визначається за результатами аналізу проб води.

Раніше Факти ICTV писали про 7 платних пляжах Києва.

Фото: 44.ua.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка