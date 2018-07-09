Україна візьме участь у саміті НАТО, попри блокування Угорщиною

Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО. Засідання відбудеться спільно з Грузією у Брюсселі.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова представництва України при Північноатлантичному альянсі Вадим Пристайко.

– Завдяки взаємодії із союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блок, який встановлює Угорщина, намагаючись зловжити принципом консенсусу, який існує в НАТО. Варіант, який було визначено, – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії було обіцяно, що вони стануть членами НАТО, – пояснив він.

За його словами, на засіданні буде обговорюватися, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яку допомогу ми ще можемо отримати від НАТО.

Водночас Пристайко припустив можливість блокування Угорщиною заяви засідання, але наголосив, що важливішою для України буде декларація саміту.

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– Є технічні деталі, і, дійсно, Угорщина намагається блокувати заяву цього засідання. Але, окрім заяви засідання, буде заява генерального секретаря, який головуватиме під час засідання, – він є також головою комісії Україна – НАТО, – і буде кінцева декларація саміту, що є значно важливішим, тому що декларація саміту – це документ, за яким живе альянс від саміту до саміту. Буде також комюніке саміту, яке підписують усі члени альянсу. Це ті документи, де будуть зафіксовані всі необхідні для України речі, – наголосив дипломат.

Днями стало відомо, що засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні не буде проведено в рамках саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня через блокування Угорщиною.

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