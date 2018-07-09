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Україна вперше не поїде на дитяче Євробачення

Цього року представник України не зможе брати участь у міжнародному дитячому пісенному конкурсі Євробачення.

Через проблеми з фінансуванням Національної суспільної телерадіокомпанії, представник України не поїде на міжнародний дитячий пісенний конкурс Євробачення, повідомляє UA: Суспільне.

– Участь у Дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок у Європейський мовний союз – організатор конкурсу – за участь у змаганні, – повідомили в компанії.

На 2018 рік для НСТУ виділили 776 млн грн, що не покриває витрат компанії до кінця року.

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До слова, компанія Universal Music звинуватила переможницю Євробачення-2018 у плагіаті на хіт Seven Nation Army групи The White Stripes.

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