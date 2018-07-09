PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Україна – ЄС: у Брюсселі розпочався XX саміт/

Україна – ЄС: у Брюсселі розпочався XX саміт

У Брюсселі розпочався ювілейний XX саміт Україна – Європейський Союз.

украина-ес

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.

– Разом з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером приймаю участь в ювілейному XX саміті Україна – ЄС, – написав він.

Читайте: Саміт Україна-ЄС: три важливі теми

Нагадаємо, лідери України та Євросоюзу обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ у розвиток ініціатив президента України, представлених 15 липня 2017 року.

Фото: poroshenko/Twitter.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Петро Порошенко
Порошенко закликав Польщу переглянути закон про Інститут нацпам’яті
Петро Порошенко
День сім’ї в Україні: Порошенко показав дитяче фото
Міномет
Вибух на полігоні: Порошенко наказав заборонити міномети на навчаннях
Порошенко Трамп
Саміт НАТО у Брюсселі: з ким поруч посадять Порошенка
Петро Порошенко
Членство в ЄС і НАТО: Порошенко підписав закон про нацбезпеку
Податки
Податок на виведений капітал: Порошенко подав у Раду закон
Петро Порошенко
Порошенко підписав важливий закон для Нацполіції
порошенко
Порошенко підписав закон про валюту
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка