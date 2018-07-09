Україна – ЄС: у Брюсселі розпочався XX саміт

У Брюсселі розпочався ювілейний XX саміт Україна – Європейський Союз.
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.
– Разом з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером приймаю участь в ювілейному XX саміті Україна – ЄС, – написав він.
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Нагадаємо, лідери України та Євросоюзу обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ у розвиток ініціатив президента України, представлених 15 липня 2017 року.
Фото: poroshenko/Twitter.
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