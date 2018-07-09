Український аеропорт став першим у європейському рейтингу

Аеропорт Бориспіль очолив рейтинг найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи за підсумками травня, продемонструвавши динаміку на рівні +22,2%.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Бориспіль посів перше місце серед великих європейських аеропортів, обслуговуючих від 10 до 25 млн пасажирів.
– Бориспіль продемонстрував динаміку на рівні + 22,2%, випередивши в тому числі аеропорти Афін, Варшави і Будапешта, – йдеться в повідомленні.
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Рейтинг ACI EUROPE за травень включив 229 аеропортів, які представляють понад 88% європейського пасажиропотоку.
До речі, під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві аеропорт прийняв рекордних 52 599 пасажирів і заробив 31,3 млн грн чистого прибутку.
Фото: Міжнародний аеропорт “Бориспіль”/Facebook.
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