Україна в рейтингах – де ми серед найкращих і над чим потрібно працювати

Рейтинги покликані показувати престиж країни в різних питаннях. Де наша країна найкраща, а де нам потрібно багато працювати, розібралися Факти ICTV.

Часто чую, як жителі нашої країни раз у раз скаржаться на її неможливість зробити щось дійсно добре або ж стати кращою у чомусь, будь то спортивні досягнення або економічні.

Добре розуміти, що багато хто в Україні помиляється на цей рахунок. Хоч багато в чому ми поступаємося більш розвиненим країнам, є галузі, в яких Україна попереду.

Позитивні рейтинги

Складений у 2015 році рейтинг поставив Україну на 7 місце за кількістю видобутої в країні залізної руди. Показник видобутку нашої країни склав 67 тис. тонн. Україна залишилася на 7 позиції, не дивлячись на те, що показники впали у порівнянні з 2015 роком.

Рейтинг складає Геологічна служба США, яка спеціалізується на біології, географії, геології і гідрогеології. Хоча її основним завданням є дослідження США (розвідка корисних копалин), вона часто публікує різні доповіді, серед яких й вищезазначений рейтинг.

Зі своїми показниками Україна обігнала США і Канаду, а також набагато випереджає 10 місце (Іран). Але до першої трійки нашій країні ще дуже далеко, оскільки навіть Китай (3 місце) видобуває близько 375 тис. тонн.

У 2016 році Україна увійшла до четвірки країн по зростанню в рейтингу Національних брендів. Тоді зростання склало 27%. Але у 2017 наша країна не змогла домогтися тих же показників і не увійшла в 10-ку національних брендів за швидкістю зростання та опинилася на 61 місці, піднявшись на одну позицію.

Склала рейтинг незалежна консалтингова компанія Brand Finance, яка була заснована в 1996 році. Їх оцінка говорить про те, що бренд Україна стрімко розвивається, хоча поки і не потрапив в топ-50 країн.

Читайте: Рейтинг паспортів – на якому місці Україна

2017-й рік і Україна на 30 місці в рейтингу армій світу. Багато хто тоді не називав це великим досягненням, адже у 2011 році ми були на 21 місці. Насправді ж, наша країна з більшістю показників 2011 року, але в стані війни, впала б набагато нижче 30 місця.

30 місце ми зайняли завдяки методиці, яку використовують для підрахунку військової могутності Global Firepower. Справа у тому, що дуже багато бонусів дається за наявність у країни ядерної зброї і за членство в НАТО. Оскільки Україна від Ядерної зброї відмовилася, а в НАТО ми ще не вступили, то й відповідних бонусів при складанні рейтингу не отримали.

Також не варто забувати, що в Україні йде війна, через що країна втратила багато техніки і щодня витрачає амуніцію. Крім того, Global Firepower штрафував країни за великий зовнішній борг (який присутній і у нас) та великий обсяг споживання нафти. Оскільки військова техніка витрачає багато нафти, а бойові дії на сході України практично не припиняються, то і за цей ресурс ми отримали штраф.

Хтось може сказати, що армія України не розвивається навіть зараз, але в спростування цього є оновлений рейтинг, в якому наша країна піднялася на 29-у позицію навіть при величезній кількості негативних факторів.

Відомо, що в рейтингах аграрної промисловості наша країна займає далеко не останнє місце, але мало хто знає, наскільки високо Україна знаходиться. За розміром виробничої площі картоплі ми займаємо 4 місце в світі. Хоча показник дуже високий, нашій країні ще є, куди рости.

Адже при таких масштабах по врожайності цього продукту ми займаємо всього 98 місце. Та й переробка у нас поки кульгає, але вже зараз українські фермери навчилися отримувати врожайність не гірше їхніх колег у Голландії та Бельгії. Тому є сподівання, що незабаром Україна підніметься по врожайності на більш високу позицію.

І буквально кілька днів тому аналітики відомого видання Bloomberg назвали гривню найкращою пострадянською валютою. Українська валюта показала зростання на 7,1% і стала найкращою серед інших валют пострадянських країн.



Навіть при великих проблемах, які відчуває наша валюта в останні кілька років, зараз ми показуємо хороший зростання, нехай і не на світовому рівні.

Негативні рейтинги

Але є і безліч рейтингів, в яких Україна знаходиться на останніх місцях і над ними потрібно працювати найбільше.

У 2017 році наша країна потрапила на 5 місце за рівнем смертності серед населення. Показник дійсно жахливий. На 1 тис. осіб показник смертності становить 14.4.

Оскільки список склало Центральне розвідувальне управління США, то сумніватися в адекватності суджень тут не варто. Вищими за Україну виявилися лише Латвія, Болгарія, Литва і Лесото.

Наша країна активно працює, щоб знижувати цей показник, за допомогою підвищення безпеки на дорогах (велика кількість смертей припадає саме на них) і покращення сфери охорони здоров’я. Адже у 2015 році Україна була на 2 місці з показником 15,72. Є надія, що медична реформа покаже перші результати, і вже в рейтингах 2018 роки ми опустимося набагато нижче.

У рейтингу якості доріг в 2018 році Україні дісталося 130 місце серед 137 можливих. Хоча країна і піднялася на 7 позицій, індекс якості доріг, на жаль, не змінився і залишився на рівні 2,4.

Представив список Всесвітній економічний форум, тому сказати, що це все “наклеп” не вийде. Нашій країні дійсно потрібно попрацювати, адже дорога в деяких областях може закінчитися у будь-який момент.

Читайте: Найнебезпечніші для екології міста – на якому щаблі Київ (РЕЙТИНГ)

Наразі роботи у цій сфері активно ведуться і є надія на те, що в рейтингу 2019 року ми піднімемося й завдяки якості доріг.

На жаль, з рівнем заробітної плати в Україні теж все не дуже добре. Ми займаємо передостаннє місце за рівнем зарплат в Європі з середньою оплатою праці в 278 євро (приблизно 8 840 грн.). Нижче нас знаходиться тільки Молдова із середнім рівнем зарплат у 212 євро (приблизно 6,5 тис. грн.).

Звичайно, Україна піднялася на одну сходинку рейтингу, але цього все одно мало, щоб стати повноцінною європейською країною.

Експерти вважають, що низькі зарплати в нашій країні, перш за все, пов’язані з низькою продуктивністю праці. Це означає, що для створення того ж обсягу товарів як, наприклад, у Франції за один день, українському робітникові доведеться працювати десь у 5 разів більше. А це – 40 годин на день, що просто неможливо.

Тому для збільшення продуктивності праці потрібна модернізація обладнання. Але без інвестицій це зробити досить складно.

Цим зараз і займається українська влада, завдяки чому наша країна й піднялася на одну позицію в рейтингу. Однак на цьому не варто зупинятися, оскільки є ще безліч проблем, які доведеться вирішити, щоб українці отримували дійсно гідну зарплату.

І за кількістю шкідливих звичок серед населення України далеко не на останньому місці. Наша країна зайняла 13 місце за рівнем споживання алкоголю у 2015 році і 18 місце за рівнем споживання сигарет у 2014 році. Точніше сказати, наскільки великою проблемою у нас є зазначені шкідливі звички поки що складно. Адже оновленої статистики з цих питань наразі немає.

В цілому, під час попередніх досліджень наша країна показувала динаміку зниження споживання алкоголю і сигарет. Це пов’язано і з розвитком спорту в Україні, і з розвінчанням міфів, наприклад, про те, що пити спиртні напої корисно.

До слова, станом на 2018 рік Україна посіла 101 місце серед 180 країн світу у щорічному рейтингу свободи ЗМІ правозахисної організації Репортери без кордонів.