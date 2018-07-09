Вінки, багаття та ворожіння. Чому святкування Івана Купала таке популярне

Традицій на Івана Купала дотримувались не лише у невеличких селах, де не пропускають народні свята, а й в містах та розважальних закладах. Факти ICTV з’ясували, як пройшло свято Івана Купала, та чому у 21 столітті люди вірять у знаки долі не менше, ніж у доіндустріальні часи.

Святкування дня Івана Купала включає у себе чимало обрядів. Це і перестрибування через вогнище, і ворожіння на зібраних у вінок квітах. Тож проводять свято на свіжому повітрі.

Цього року Івана Купала, яке святкують вночі, припало на вечір робочого дня п’ятниці. Однак це не стало причиною відмовитись від гулянь. Більше того – свято розтягнулось на усі вихідні.

Як святкували українці

У Києві гуляли на свіжому повітрі. У парках та узбережжях річок влаштували традиційні гуляння. Заманювали відвідувачів і видовищами. У найбільших розважальних місцях під відкритим небом організували виступи сучасних колективів та театралізовані купальські обряди.

В музеї Пирогово програма вирізнялась вогняним шоу. У парку Київська Русь серед іншого гостям пропонували середньовічні майстер-класи. А на території парку Феофанія влаштували етно-дискотеку.

В інших українських містах та селах так само не спали у цю ніч. На Харківщині святу Івана Купала взагалі щороку присвячують окремий фестиваль. Під час свята Містерії Купала влаштовують ярмарок народного мистецтва та парад вишиванок.

Так само щорічно проводять свято і на Закарпатті. В одному з туристичних комплексів регіону влаштовують гуляння. Серед розваг – тематичні дегустації та активні сучасні та давні ігри. гості можуть в одному місці і зайнятись аква-аеробікою, і покататись на кареті або постріляти з луку.

А от прибічники дохристиянських обрядів 6 і 7 липня не святкували. Вони продовжують відзначати Івана Купала у день літнього сонцестояння.

Подібне свято відбулось на Вінничині. У селі Буша його щороку влаштовують послідовники езотерики. Вони збираються біля давного язичницького святилища, що збереглось до наших часів, і проводять усі традиційні обряди.

Традиції свята

Незважаючи на різні способи святкування, у всіх заходів є спільна риса – давні обряди. Їх намагаються дотримуватись і жителі мегаполісів, що вдень слідкують за останніми новинами світу, і прибічники традицій, що ходять до перукарні лише звірившись з місячним календарем.

Усі купальські обряди пов’язані з ворожінням. Найбільш впізнаване – стрибки через багаття.

Вважається, що той, хто стрибне вище за інших, буде здоровішим і щасливішим. А закохані, що мали стрибати, взявшись за руки, таким чином гадали на майбутнє стосунків. Якщо пара не розведе рук під час стрибка, її союз буде довгим і міцним.

Проводили на Івана Купала у 2018 році і обряди для одиноких. По всім українським водоймам незаміжні дівчата пускали вінки, щоб дізнатись, з якої сторони чекати на судженого. Ті ж, хто до річки дістатись не зміг, збирали квіти та лягали з ними спати, щоб на ранок за станом рослин визначити майбутнє заміжжя.

Секрет успіху свята

Ворожіння та забобони, як не крути, частина нашої культури, яка формувалась століттями. Тому так часто можна спостерігати взаємовиключні поєднання.

Українці змітають з полиць мотиваційну літературу про те, як самостійно дати ладу своєму життю. А після цього йдуть ворожити та шукати цвітучу папороть, яка має принести щастя.

Вчені пояснюють такий феномен психологічними аспектами. Коли людина не може або не знає, як вплинути на якусь ситуацію, забобони дають їй відчуття ясності. Адже простіше списати ситуацію, що склалася, на знак зверху.

Це ж саме дозволяє перекласти відповідальність усього, що відбувається, з себе на зовнішні чинники, і не відчувати себе винуватим. А ще всі ми родом з дитинства. І часом нам хочеться повірити у диво.

Однак масові захоплення ворожіннями та вірою у прикмети, підтвердженні аншлагами під час Івана Купала, можуть стати реальною проблемою.

Реальна віра у знаки долі чи просто безневинний атрибут популярного в українців свята Івана Купала – сказати складно.

З одного боку, це в якійсь мірі допомагає зберігати та популяризувати українську культуру в сучасному світі. А з іншого – прихильність до знаків долі, віра в які є невід’ємною частиною святкувань Івана Купала, створює ілюзію управління.

Слідуючи ритуалам, людина відчуває себе господарем ситуації. Виходячи з цього, вона планує свої вчинки. І в той же час не варто забувати, що пожинати плоди цих вчинків доведеться не в уяві, а в реальному житті.

Однак не всі пам’ятають про безпеку і нехтують правилами. Тому цьогоріч на Івана Купала не обійшлося без надзвичайних подій – під час святкування у Харкові хлопчик впав у вогнище.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк