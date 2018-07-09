Як НАТО може захистити Україну від Росії

Ухвалений Радою закон про нацбезпеку – величезний крок у бік вступу до НАТО, хоча через територіальні проблеми з РФ членство в Альянсі поки неможливе.

Проте є один суперхід, який залежить від політичної волі Заходу, заявив в інтерв’ю Апострофу глава Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

– Суперхід – це розмістити на території України, наприклад, базу національної ПРО Сполучених Штатів, поставити тут кілька дивізіонів Patriot, поставити тут заслін із підрозділів НАТО. І тоді, будь ласка, можна приходити в НАТО. І я точно знаю, що тоді ми будемо більш захищені, ніж балтійські держави, ніж Болгарія, навіть більше, ніж Греція, тому що у нас своїх потужностей і своїх сил, вже апробованих війною, достатньо. Такий хід міг би бути, – вважає експерт.

За його словами, щоб прийти до цього, як проміжний крок, ми повинні стати союзниками США і отримувати не мільйони, а мільярди доларів.

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Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому внесений президентом законопроект №8068 про національну безпеку України. Порошенко підписав закон про нацбезпеку 5 липня.