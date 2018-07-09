Як змусити РФ піти з України – 3 кроки

Змусити Росію піти з території України можна шляхом посилення санкцій і створенням сильної армії. Крім того, не можна дозволити світу розділити питання Донбасу та Криму.

Про це глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко заявила в ефірі Свободи слова на ICTV.

На дипломатичному рівні Україні допомагають провести переговори та досягти миру. Крім того, проти країни-агресора застосовуються санкції.

За словами Тимошенко, Україні потрібно паралельно з тим, що робить весь світ, застосувати три кроки.

– Перше – посилити санкції всіма можливими засобами. Тому що тільки під тиском можна досягти певних домовленостей і позбавити агресора своєї території. По-друге, нам потрібно посилювати нашу армію. Тому що багато років нас системно та планово роззброювали. Коли країну довели до стану нуля в системі обороноздатності, тоді проти нас почали війну. Нам потрібно як усім сильним державам мати свою сильну та сучасну армію. Третє. Нам потрібно не дати світу розділити питання Донбасу та Криму. Не можна навіть допустити тіньової легалізації окупації Криму. Нам потрібно ставити ці питання дуже чітко, – наголосила Тимошенко.