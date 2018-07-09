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Журналістам хочуть обмежити доступ до кулуарів Ради

Комітет із питань регламенту та організації роботи Верховної Ради пропонує створити прес-центр для журналістів, обмеживши їм доступ до кулуарів парламенту на першому та другому поверхах.

Верховна Рада

Про це йдеться у рішенні комітету про розгляд листа прес-служби Апарату парламенту щодо впорядкування роботи журналістів і технічних працівників ЗМІ, акредитованих при Верховній Раді, оприлюдненому 9 липня.

Зокрема пропонується прописати, що доступ на перший і другий поверхи кулуарів ВР матимуть народні депутати та “інші відвідувачі – представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками”.

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В.о. глави регламентного комітету Павло Пинзеник розповів Укрправді, що пропозиція полягає у створенні прес-центру на третьому, а не на другому поверсі.

– І потоки розділити так, щоб була частина кулуарів без журналістів. У буфет пропонували прохід без обмежень, – сказав він.

До слова, раніше Андрій Парубій запевнив, що поки він є спікером парламенту, жодних обмежень для журналістів до кулуарів не буде.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за зміни у правилах вітчизняного кредитування. Факти ICTV дізналися, як це вплине на позичальників споживчих кредитів.

Фото: Олександр Клименко/Прес-служба ВР

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