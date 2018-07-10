Бажаю Трампу повернути Путіна у стрій – Порошенко

Зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа й Володимира Путіна, запланована наступного тижня в Гельсінкі, підтвердить, що Україна знаходиться на передньому краї європейської та трансатлантичної політики.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своїй статті, опублікованій у Financial Times.

– Цей “український тиждень” відправить потужне послання, яке буде почуте в Брюсселі та за його межами – найголовніше в Гельсінкі. Грунтуючись на нашому узгодженому підході нічого не робити, що стосується України, без України, я бажаю пану Трампу успіхів у його спробах повернути Путіна у стрій. Знаючи російського президента, я можу посперечатися, що він жадає нашої поразки. Але це не варіант, і цього ніколи не станеться, – пише Порошенко.

Президент зазначив, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться у 28-ту річницю проголошення українським парламентом державного суверенітету.

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За словами Порошенка, проблеми, що стоять перед Україною, наразі величезні, “але зараз не час послабити тиск на Росію”.

– Зробити це було б визнанням слабкості. Замість цього ми повинні дати зрозуміти, що цінності та принципи вільного миру не будуть скомпрометовані… У Брюсселі на цьому тижні ми дамо зрозуміти, що ціна для Росії за її агресію буде рости, допоки не будуть виконані Мінські угоди та не закінчиться окупація Криму та Донбасу. Настав час для конкретних дій, – пише президент України.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна відбудеться 16 липня у Гельсінкі. Раніше стало відомо, що кремлівські офіційні особи ведуть інтенсивні переговори зі своїми колегами у Вашингтоні, щоб укласти хоча б одну угоду на переговорах.

Фото: Прес-служба президента України