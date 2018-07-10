Два найважливіших голосування 8 скликання Верховної Ради

Парламент нинішнього скликання – рекордсмен за кількістю резонансних та важливих для країни рішень. Таке припущення висловив директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, повідомляють Факти ICTV.

В той же час якість поданих депутатами законопроектів, на думку експерта, найгірша в історії парламентаризму. Адже більшість поданих політиками проектів суперечать або нинішньому законодавству, або Конституції України.

– Це показує неякісний і нефаховий підхід до законодавчої роботи. Але те, що депутати більш відкриті перед своїми виборцями – це очевидно.

Найбільш важливим голосуванням останньої сесії Віталій Кулик вважає закон про Вищий Антикорупційний суд та голосування за зняття депутатської недоторканості. Це, вважає політолог, показник готовності мобілізуватись та дати дозвіл на арешт колеги по залу.

Нагадаємо, що голова фракції Народного фронту в парламенті заявив, що нинішній склад ЦВК буде переобрано.