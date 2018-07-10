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Гроза та шквали – у Києві очікується негода

Сьогодні у Києві очікується гроза та сильні шквали.

До кінця доби у Києві очікуються грози та сильний вітер, повідомляє прес-служба КМДА.

– У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 липня гроза, місцями шквали вітру 15-18 м/с, – йдеться у повідомленні.

У КМДА рекомендують щільно закрити вікна у разі посилення вітру. А також триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, якщо ви опинилися на вулиці.

Читайте: На Івано-Франківщині річка вийшла з берегів і змила колибу

До слова, протягом тижня справжня спека очікується лише на півдні та сході України.

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