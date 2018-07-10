Із СІЗО у Ростові зник український політв’язень

У Ростові-на-Дону із СІЗО зник кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який голодував з 26 червня на підтримку Олега Сенцова.
Про це юрист Олександр Попков повідомив у Facebook.
– Адвокату Локтєву, який приїхав у СІЗО, відмовили в допуску під приводом того, що Куку вивезли. Куди – не кажуть. Емір 14 днів тримав голодування на підтримку Сенцова. Джерело інформації – адвокат Сергій Локтєв, – зазначив він.Читайте: Я відчуваю себе не так прекрасно - лист Сенцова Макаревич, Ахеджакова та інші: концерт на підтримку Сенцова у Москві Продовжує боротьбу! Сестра Сенцова розповіла правду про його стан
Нагадаємо, Емір-Усеїн Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров обвинувачуються РФ у нібито плануванні захоплення влади насильницьким способом. Їхні справи об’єднано в одну – так звану справу Хізб ут-Тахрір.
Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.
Фото: Эмир-Усеин Куку/Facebook