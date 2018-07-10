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Із СІЗО у Ростові зник український політв’язень

У Ростові-на-Дону із СІЗО зник кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який голодував з 26 червня на підтримку Олега Сенцова.

Кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку

Про це юрист Олександр Попков повідомив у Facebook.

– Адвокату Локтєву, який приїхав у СІЗО, відмовили в допуску під приводом того, що Куку вивезли. Куди – не кажуть. Емір 14 днів тримав голодування на підтримку Сенцова. Джерело інформації – адвокат Сергій Локтєв, – зазначив він.

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Нагадаємо, Емір-Усеїн Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров обвинувачуються РФ у нібито плануванні захоплення влади насильницьким способом. Їхні справи об’єднано в одну – так звану справу Хізб ут-Тахрір.

Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: Эмир-Усеин Куку/Facebook

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