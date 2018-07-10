PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Координатору С14 оголосили підозру через погром табору ромів/

Координатору С14 оголосили підозру через погром табору ромів

Поліція оголосила про підозру одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі у квітні 2018 року.

Табір ромів

У ході розслідування справи за фактом нападу на поселення ромів на Лисій горі в Києві одному з фігурантів погромів оголосили про підозру за фактом хуліганства, повідомляє поліція Києва.

– Слідчими готується подання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу, – повідомили в поліції.

Як відомо, ініціаторами погромів у таборі ромів на Лисій горі стала націоналістична організація С14. Її кординатором є Сергій Мазур.
Читайте: Били битами: у Києві роми напали на перехожого Напад на табір ромів: підозрюваних взяли під варту Ножем у шию. На Закарпатті вбили ромку

Нагадаємо, у квітні група осіб у балаклавах напала на тимчасове поселення ромів у Голосіївському районі Києва.

Фото: Сергій Мазур

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Поліцейський побив пасажира в метро
У Києві поліцейський буцнув пасажира метро та побив кийком
Дощ у Києві
Потоп у Києві: трамваї стоять, авто плавають вулицями (КАРТА)
Гроза та шквали – у Києві очікується негода
Метро
Кияни вимагають добудувати вихід з метро Виставковий центр – нова петиція
H&M
Відкриття першого магазину H&M в Україні – дата
Смертельний напад на ромів – кому вигідна радикалізація України
Весь ліфт був залитий кров’ю. У Києві по-звірячому вбили жінку
Били битами: у Києві роми напали на перехожого
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка