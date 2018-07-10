Координатору С14 оголосили підозру через погром табору ромів

Поліція оголосила про підозру одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі у квітні 2018 року.

У ході розслідування справи за фактом нападу на поселення ромів на Лисій горі в Києві одному з фігурантів погромів оголосили про підозру за фактом хуліганства, повідомляє поліція Києва.

– Слідчими готується подання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу, – повідомили в поліції.

Як відомо, ініціаторами погромів у таборі ромів на Лисій горі стала націоналістична організація С14. Її кординатором є Сергій Мазур.

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Нагадаємо, у квітні група осіб у балаклавах напала на тимчасове поселення ромів у Голосіївському районі Києва.

Фото: Сергій Мазур