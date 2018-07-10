Кияни вимагають добудувати вихід з метро Виставковий центр – нова петиція

У мережі з’явилася петиція, яка вимагає добудувати вихід з метро Виставковий центр до існуючого підземного переходу.

У сервісі електронних петицій Київської міської ради з’явилася петиція із закликом добудувати вихід з метро Виставковий центр до існуючого підземного переходу через проспект Академіка Глушкова.

– Кияни з різних частин міста та гості столиці для того, щоб потрапити на територію Виставкового центру з однойменної станції метрополітену змушені користуватись нелогічним та незручним шляхом добирання. Адже вийти з підземного простору, щоб спуститись через 80 метрів в підземелля і знову піднятись, це дуже незручно, – пише автор петиції.

За його словами, добудова підземного виходу зі станції метро Виставковий центр також покращить безпеку.

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Наразі петицію підписали 567 осіб з 10 тис. необхідних. Вона знаходитиметься на сайті іще 74 дні, де кожен охочий може підтримати ініціативу автора.

До слова, на сайті Київської міської ради зареєстровано петицію з вимогою встановлення безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці.