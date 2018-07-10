На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба

Незабаром Україна може зіткнутися з різким збільшенням кількості нелегальних мігрантів.

Про це заявив у коментарі Укрінформу голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

За його словами, країни ЄС посилюють протидію незаконній міграції, тому відбудеться переорієнтування цих потоків на інші напрямки, у тому числі і до України.

– Сьогодні ми вже спостерігаємо збільшення кількості незаконних мігрантів на каналах легального в’їзду. Потенційні незаконні мігранти, спираючись на підтримку діаспор, офіційно видані документи та інші умовно законні шляхи, намагаються потрапити до України, аби потім тут залишитися на нелегальному становищі, чи далі незаконно переходити кордон до ЄС, – пояснив Цигикал.

Він уточнив, що це переважно вихідці з Африки та Близького Сходу.

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Саме тому, на його думку, Україні слід посилювати міграційне законодавство та криміналізувати відповідальність за незаконне перетинання державного кордону.

– Це – комплексне питання, яке стосується усіх учасників сектору національної безпеки та оборони, – підсумував Цигикал.

Водночас, після запровадження безвізу самі українці масово їдуть до країн ЄС, шукаючи там кращої долі.

Фото: dpsu.gov.ua