Порожнеча і танк у дитсадку: жахи з Горлівки

Кадрами з окупованої Горлівки поділивля місцевий мешканець Михайло Свєтлов.
Ролик він зняв 9 липня і опублікував на своєму
. YouTube-каналі
– Понеділок. Приблизно опівдні. Час не найбагатолюдніший. Відео для тих, хто виїхав і сумує. Кримські чебуреки, танк у дитячому садку, хлопці, які грають у футбол, і “Париж”!”, – так автор описав все, що зняв на відео.
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VIDEO
Навесні у мережі з’явилися
, окупованого бойовиками “ДНР”. фото стадіону Донбас Арена
Відео: Михаил Светлов/YouTube
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