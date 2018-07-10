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Порожнеча і танк у дитсадку: жахи з Горлівки

Кадрами з окупованої Горлівки поділивля місцевий мешканець Михайло Свєтлов.

Танк у дитсадку Горлівки

Ролик він зняв 9 липня і опублікував на своєму YouTube-каналі.

– Понеділок. Приблизно опівдні. Час не найбагатолюдніший. Відео для тих, хто виїхав і сумує. Кримські чебуреки, танк у дитячому садку, хлопці, які грають у футбол, і “Париж”!”, – так автор описав все, що зняв на відео.

Читайте: У “ДНР” жителів примусово виселили з квартир через військових РФ

Навесні у мережі з’явилися фото стадіону Донбас Арена, окупованого бойовиками “ДНР”.

Відео: Михаил Светлов/YouTube

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