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Рахункова палата перевірить, за що керівництво Нафтогазу отримало $20,7 млн премій

Рахункова палата перевірить “захмарні премії” співробітникам Нафтогазу за перемогу над Газпромом у суді.

Рахункова палата України планує провести аудит премій співробітникам НАК Нафтогаз України в розмірі $45,6 млн, які призначила наглядова рада компанії за їх внесок у перемогу в судовій суперечці з Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

– Поділився планами про аудити на дорогах і захмарних преміях Нафтогазу, – написав він, анонсуючи своє інтерв’ю.

За інформацією Нафтогазу, на сьогодні було виплачено першу частину премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Інша частина буде виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з російського монополіста залишку виграшу ($2,6 млрд).

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Раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву Нафтогазу на підставі звернення депутатів українського парламенту.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав премії у Нафтогазі “перегином”.

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