Слава Україні можуть спокійно кричати усі – Боярський заступився за Віду

Російський актор Михайло Боярський не бачить нічого страшного у вітанні “Слава Україні”.

Відомий російський актор Михайло Боярський прокоментував патріотичне гасло “Слава Україні”, яке на камеру озвучив захисник збірної Хорватії Домагой Віда.

На його думку, в резонансному відео з Відою немає нічого страшного.

– Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її усі люблять, що ж поганого в цьому, — сказав Боярський у коментарі Газете.Ru.

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Зазначимо, Боярський є вболівальником петербурзького “Зеніту”.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у серії пенальті у мережу потрапив ролик, на якому Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем викрикнули гасло Слава Україні.

Пізніше ФІФА оштрафувала Вукоєвича за підтримку України, а Віді лише пригрозила штрафом.