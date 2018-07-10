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У Білій Церкві може з’явитися міжнародний аеропорт

На базі Білоцерківського вантажного авіакомплексу в Київській області планується створити міжнародний аеропорт.

Аеропорт у Білій Церкві

Про це повідомив на прес-конференції директор підприємства Сергій Кандауров, передає Інтерфакс-Україна.

– Сподіваюся, що аеродром найближчим часом стане аеропортом. У п’ятницю в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада, де розглядалися перспективи розвитку авіації в Україні. Зокрема, було презентовано попереднє техніко-економічне обґрунтування створення мультимодального транспортного вузла у Білій Церкві. Наявність автотраси, залізниці та аеродрому робить цей вузол дуже перспективним для перевалки вантажу і не так далі, – зазначив він.

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Кандауров також повідомив, що аеродром звернувся до Кабміну з проханням відкрити пункт пропуску через кордон на аеродромі, що дозволить підприємству розвивати аеропорт.

– Технічні характеристики нашої злітно-посадкової смуги дозволяють приймати літаки Боїнг. Щороку з Білоцерківського району за кордон літає понад 218 тис. чоловік в одну сторону, стільки ж в іншу…Сподіваємося, проект буде просуватися у найближчі рік-два, – зазначив директор аеродрому.

Орієнтовна вартість створення аеропорту в Білій Церкві складе €52 млн.

Раніше повідомлялося, що до 2020 року планують створити Міжнародний аеропорт Біла Церква для вантажних і пасажирських авіаперевезень.

Фотоbcavia.com

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