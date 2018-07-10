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У Києві попрощалися з Левком Лук’яненком

У Києві на першому поверсі Клубу Кабміну пройшла церемонія прощання з Левком Лук’яненком.

На церемонії прощання з Левком Лук’яненком були присутні, зокрема, глава Верховної Ради Андрій Парубій, прем’єр Володимир Гройсман, віце-прем’єр Павло Розенко, перший віце-прем’єр -міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів і віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Потім у Володимирському соборі відбулося відспівування. Поховають Лук’яненка на Байковому кладовищі у Києві.

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У Києві попрощалися з Левком Лук’яненком / 4 фотографии

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Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер 7 липня у віці 89 років.

Фото: УНІАН

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