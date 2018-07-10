У переповнену школу без конкурсу. Нові правила зарахування до першого класу

Новий закон про освіту передбачає запис у школу за місцем прописки. Нововведення вже призвело до того, що в окремих школах створюють по 9 перших класів. До чого можуть призвести такі зміни у процедурі запису дитини до школи, з’ясовували Факти ICTV.

Реформа освіти в частині навчання за місцем реєстрації найбільше вплинула на ситуацію у великих містах. Спальні райони, де живе значна частина жителів, стали першими, хто відчув зворотній бік, здавалося б, хорошої ініціативи.

Причини змін

Згідно закону за кожною школою закріпили території, жителям яких після досягнення шестирічного віку держава гарантує отримання освіти у даному навчальному закладі. Таким чином творці нового закону про освіту планують рівномірно розподілити навантаження на вчителів.

А ще, це має усунути корупційну складову під час зарахування учнів. Адже в першу чергу місця дістануться дітям, які зареєстровані на закріпленій за школою території. Якщо батьки все ж хочуть відправити дитину вчитись в заклад не за місцем проживання, то це можливо за умови, що місця в бажаній школі ще залишаться.

9 перших класів

Зміни створили в окремих школах справжній аншлаг. У Слов’янській гімназії, що у Дарницькому районі Києва, набрали аж 9 перших класів. Там мають право навчатись 276 дітей. А заявки подали і того більше.

Поки у гімназії шукають шляхи виходу з ситуації та приміщення для філіалу навчального закладу, з подібними проблемами стикаються не лише у великих спальних районах.

В одній зі шкіл Вишневого кількість учнів ще до введення змін прийому першокласників майже вдвічі перевищувала потужності закладу. Подібні ситуації виникли всюди, де є велика кількість новобудов. У той же час у старих районах міст місць вистачає.

Лазівка

Аби відправити дитину навчатись у бажану школу, яка не відповідає реєстрації, батьки майбутніх учнів вдаються до різних методів. На ріелторських форумах та у соцмережах вже з’явились пропозиції придбати тимчасову реєстрацію у будинку, який обслуговує потрібна школа.

Ще один спірний момент – навчальні заклади, за якими райдержадміністрації закріпили небагато будинків. Після прийому усіх дітей за пропискою, у таких школах залишається немало вільних місць. І туди вони можуть добирати першокласників вже за конкурсом. А це – пряма можливість для корупції.

Наприклад, школа №155 у Шевченківському районі, що спеціалізується на поглибленому вивчені іноземних мов, розрахована на 3 неповні вулиці.

При цьому поряд з нею знаходиться 138 школа. Вона не така популярна, бо там в пріоритеті природничі науки, а не лінгвістика.

Заклад має таку саму потужність – обидва заклади можуть вмістити по 422 учня. Але остання обслуговує втричі більшу територію – 11 вулиць та провулків.

Що робити батькам

У Києві у 2018 році до перших класів піде щонайменше 25 тисяч дітей

Новий закон не обмежує батьків у кількості навчальних закладів, куди вони можуть подавати документи. Однак право вибору обмежує наявність вільних місць. Як можна судити з вище описаної ситуації, у школах, що користуються авторитетом, їх буде немало.

Як зараховуватимуть на ці місця дітей – питання відкрите. Один з варіантів, які пропонує міносвіти – жеребкування. Наскільки прозоро воно може проходити – проконтролювати практично неможливо.

В профільному міністерстві обіцяють, що без місць першокласників не залишать. Передбачається, що майбутні школярі, чию реєстрацію батьки не зможуть підтвердити, підуть навчатись у школи, де залишаться вільні місця.

Якщо ж у батьків виникають питання та скарги стосовно поділу територій за школами або умовами, у яких доведеться навчатись їх дітям, вони можуть звертатись до районних управлінь освіти. Якщо ж там реакції не буде, по допомогу необхідно звертатись напряму до МОН.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про відміну табелів у початковій школі.

Фото: освітня карта Києва, dreamstime

Яна Семенюк