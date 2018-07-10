У США представили резолюцію по Криму

У Сенаті Сполучених Штатів Америки представлений проект резолюції, яка засуджує незаконні спроби Російської Федерації окупувати Крим. У документі засуджуються факти порушення прав людини на півострові.
Про це повідомляє посольство України у США.
Так, резолюцію на розгляд Сенату внесла двопартійна група сенаторів, яку очолили співголова Комітету з закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез і співголова Сенатського українського кокуса Роберт Портман.
– У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Підкреслюється, що політика США повинна полягати у протидії спробам змінити статус, демографічну карту або політичну природу Криму, – повідомили в посольстві.
У резолюції також засуджуються факти порушення прав людини у Криму. Документ підкреслює правову відповідальність Росії за ці злочини протягом незаконної анексії півострова.Читайте: Крим і війна на Донбасі стали переломними для НАТО - Меркель
Сенатори закликають уряд Сполучених Штатів продовжувати застосовувати політику санкцій щодо Росії. Також політики вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до введення додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.
До того ж, резолюція закликає американський уряд проголосити, що зовнішня політика США полягає в тому, щоб ніколи не визнавати незаконну анексію Криму Російською Федерацією.
Нагадаємо, Курт Волкер заявив, що США не планують визнавати анексію Криму Росією.