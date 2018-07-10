У США представили резолюцію по Криму

У Сенаті Сполучених Штатів Америки представлений проект резолюції, яка засуджує незаконні спроби Російської Федерації окупувати Крим. У документі засуджуються факти порушення прав людини на півострові.

Про це повідомляє посольство України у США.

Так, резолюцію на розгляд Сенату внесла двопартійна група сенаторів, яку очолили співголова Комітету з закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез і співголова Сенатського українського кокуса Роберт Портман.

– У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Підкреслюється, що політика США повинна полягати у протидії спробам змінити статус, демографічну карту або політичну природу Криму, – повідомили в посольстві.

У резолюції також засуджуються факти порушення прав людини у Криму. Документ підкреслює правову відповідальність Росії за ці злочини протягом незаконної анексії півострова.

Сенатори закликають уряд Сполучених Штатів продовжувати застосовувати політику санкцій щодо Росії. Також політики вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до введення додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

До того ж, резолюція закликає американський уряд проголосити, що зовнішня політика США полягає в тому, щоб ніколи не визнавати незаконну анексію Криму Російською Федерацією.

Нагадаємо, Курт Волкер заявив, що США не планують визнавати анексію Криму Росією.