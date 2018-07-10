Українські туристи застрягли в Єгипті – причина

У міжнародному аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) знову затримуються рейси. Українці не можуть вилетіти з Єгипту.

Переважно затримуються рейси авіакомпанії SkyUp. Про це свідчить розклад авіарейсів на сайті аеропорту.

– Рейс із Хургади в Київ скасовано, його здійснюватиме інша авіакомпанія – Brawo Airways, а рейс із Шарм-еш-Шейха вилетить завтра о 6.00, а прилетить у Київ об 11.30, – повідомили у SkyUp.

За інформацією, рейси скасовано або відкладено з технічних причин.

SkyUp запевняє, що всі пасажири, які не можуть вилетіти до України, забезпечені житлом у Єгипті та не мають жодних претензій.

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Раніше аеропорт Львів повідомляв про затримку чотирьох рейсів авіакомпанії SkyUp.

9 липня затримали рейси авіакомпанії з Хургади (Єгипет), Тівата (Чорногорія) до Львова та відповідно затримуються два рейси зі Львова в Єгипет і Чорногорію.

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