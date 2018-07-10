Відкриття першого магазину H&M в Україні – дата

Перший магазин H&M відкриється 18 серпня в Lavina Mall у Києві.
Шведський міжнародний рітейлер H&M відкриє перший український магазин 18 серпня в Lavina Mall (Київ) на вулиці Берковецькій, 6д, повідомляє прес-служба H&M.
Відкриття магазину відбудеться о 12.00 і він працюватиме до 22.00.
– Перший український магазин H&M представить повний асортимент одягу і аксесуарів… зокрема принтовану колекцію GP & J Baker x H&M. Пізніше бренд представить глобальні лінії, наприклад, недавно анонсовану MOSCHINO [tv] H&M, і колекцію Holiday, – йдеться у повідомленні.
Також у магазині продаватимуть товари для дому H&M Home.
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До слова, у 2018 році H&M планує відкрити 2-3 магазини в Києві.
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