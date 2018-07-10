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Втрати на Донбасі: загинув 23-річний військовий зі Львівщини

Під час бойових дій на Донбасі сьогодні загинув 23-річний військовий із Львівської області Володимир Лужецький.

ООС

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

– Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області. Народжений 1995 року, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Як змусити РФ піти з України – 3 кроки

У зведенні штабу ООС за минулу добу не було втрат на Донбасі: 23 обстріли та один поранений.

Фото: Міноборони

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