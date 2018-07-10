Заборонили в’їзд на 3 роки – російського ведучого не пустили в Україну

Прикордонники не пустили в Україну ведучого програми Поедем, поедим російського телеканалу НТВ Джона Воррена.

В аеропорту Бориспіль прикордонники відмовилися пускати в Україну ведучого програми Поедем, поедим російського телеканалу НТВ Джона Воррена і заборонили йому в’їзд на 3 роки, повідомив помічник глави ДПСУ Олег Слободян у Facebook.

– Як виявилося, чоловік працює журналістом та ведучим програми Поедем, поедим на одному із телеканалів РФ. При проведені заходів прикордонного контролю було встановлено, що дана особа порушувала правила в’їзду/виїзду на/з тимчасово окупованої території Криму, – написав Слободян.

Під час співбесіди Воррен підтвердив, що відвідував окупований Крим у вересні-жовтні 2015 року.

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До слова, в аеропорту Бориспіль прикордонники не пропустили в Україну британську журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр.

Фото: John Warren