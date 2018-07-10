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Зростання цін в Україні – у Нацбанку дали прогноз

Динаміка споживчих цін в Україні у першому півріччі свідчить про поліпшення ситуації, але з урахуванням можливого сезонного прискорення інфляції в жовтні-грудні немає впевненості в її зниженні цього року до цільового показника Національного банку на рівні 6% +/- 2 п.п.

Про це голова ради НБУ Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, істотне уповільнення темпів інфляції у другому кварталі поточного року, зокрема, є результатом послідовної стриманої монетарної політики НБУ.

У червні інфляція формувалася переважно традиційними для цього місяця чинниками та діями окремих товаровиробників, адміністративний вплив на споживчу інфляцію був помірний.

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Так, зафіксовано зниження споживчих цін по групі продуктів, які належать до соціально важливих:

Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у липні, слід зазначити наступні:

  • можливе подальше зростання вартості пального через високі світові ціни на нафту, що коливаються в діапазоні 75-80 доларів за барель;
  •  зростання цін на транспортні послуги – зокрема, в Києві з 14 липня вартість проїзду у метро збільшується, дорожчає проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах з 4 до 8 грн, разом із цим слід очікувати підвищення цін на проїзд в маршрутних таксі.

Водночас, існують чинники немонетарного характеру, які можуть позитивно вплинути на інфляцію в липні, з яких голова ради НБУ виділив:

  • тенденцію до уповільнення цін виробників (протягом квітня-травня);
  • суттєве сезонне підвищення пропозиції плодоовочевих товарів;
  • ймовірне укріплення курсу гривні.

Нагадаємо, Факти ICTV розібралися разом з аналітиками, якою буде економіка України у найближчі 2-3 роки, як зміниться курс долара і чи потрібен нам транш від МВФ.

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