Зростання цін в Україні – у Нацбанку дали прогноз

Динаміка споживчих цін в Україні у першому півріччі свідчить про поліпшення ситуації, але з урахуванням можливого сезонного прискорення інфляції в жовтні-грудні немає впевненості в її зниженні цього року до цільового показника Національного банку на рівні 6% +/- 2 п.п.
Про це голова ради НБУ Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, істотне уповільнення темпів інфляції у другому кварталі поточного року, зокрема, є результатом послідовної стриманої монетарної політики НБУ.
У червні інфляція формувалася переважно традиційними для цього місяця чинниками та діями окремих товаровиробників, адміністративний вплив на споживчу інфляцію був помірний.
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Так, зафіксовано зниження споживчих цін по групі продуктів, які належать до соціально важливих:
Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у липні, слід зазначити наступні:
- можливе подальше зростання вартості пального через високі світові ціни на нафту, що коливаються в діапазоні 75-80 доларів за барель;
- зростання цін на транспортні послуги – зокрема, в Києві з 14 липня вартість проїзду у метро збільшується, дорожчає проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах з 4 до 8 грн, разом із цим слід очікувати підвищення цін на проїзд в маршрутних таксі.
Водночас, існують чинники немонетарного характеру, які можуть позитивно вплинути на інфляцію в липні, з яких голова ради НБУ виділив:
- тенденцію до уповільнення цін виробників (протягом квітня-травня);
- суттєве сезонне підвищення пропозиції плодоовочевих товарів;
- ймовірне укріплення курсу гривні.
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