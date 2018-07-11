170 туристів з України 12 годин не можуть вилетіти з Анталії

Українські туристи більше 12 годин не можуть вилетіти з аеропорту Анталії (Туреччина).
В аеропорту турецького курорту Анталія вильоту чекають 170 пасажирів з України, серед яких 30 дітей, пише НВ.
Зараз пасажири очікують рейс до Києва в залі для посадки, але літака досі немає.
– Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду, – розповідають туристи.
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Згодом українці все-таки отримали посадочні документи на рейс авіакомпанії SkyUp, проте потім змінили на Anda Air. Посадки досі немає.
Раніше українці не могли вилетіти з Єгипту – Хургади та Шарм-еш-Шейху- через скасування чи відкладення рейсів.
Фото: Рixabay
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