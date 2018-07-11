На заводі у штаті Пенсільванія (США) згідно з рамковою угодою між ПАТ Укрзалізниця і General Electric Transportation виготовлений перший локомотив серії GE Evolution.

Про це написав в.о. голови УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Так, прибуття першого локомотива GE Evolution в Україні очікується морем вже у серпні, а їх подальше доукомплектування відбуватиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.

Це перший з тридцяти локомотивів, які будуть поставлені в Україну. Він називатиметься Тризуб.

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– Це дійсно нова якість тягового рухомого складу, якого не мала наша країна, а партія, яку поставить General Electric у співпраці з українськими підприємствами, – є найбільшою за часів незалежної України. Я сподіваюся, що 30 локомотивів будуть лише початком співпраці між Україною і США та між Укрзалізницею і General Electric, і вже у найближчі роки разом ми зможемо оновити весь рухомий склад компанії, – сказав Кравцов.







General Electric показала локомотив для України / 4 фотографии

Крім цього, Кравцов висловив упевненість, що партнерство з GE не тільки поліпшить локомотивний парк компанії, але і сприятиме модернізації транспортної інфраструктури України, утвердження України, як ключового транспортного вузла між Європою і Азією, і забезпечить реалізацію експортного потенціалу нашої країни.

Нагадаємо, Україна і Hyperloop підписали угоду про співпрацю.

Фото: Євген Кравцов