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Погода в Україні на сьогодні, 11 липня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікуються дощі.

Сьогодні на всій території країни пройдуть дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 14-18° тепла. Вдень повітря прогріється до 24-28° тепла.

У південних і східних областях буде дещо спекотніше. Вночі там можна очікувати 20-23°, а вдень – 30-34° тепла.

Читайте: 33-градусна спека і знову дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У Києві вдень очікуються дощі.

Температура вночі 17-19° тепла, вдень потеплішає до 26-28°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на весь липень.

Фото: Укргідрометцентр

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