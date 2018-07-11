РФ поставляє зброю в “Л/ДНР” за нормами кадрової армії

Російське командування перейшло на поставки озброєння для потреб бойовиків на Донбасі за нормами постачання кадрової армії – у комплекті на цілі підрозділи.

Про це повідомляє координатор ІС Дмитро Тимчук.

– Командування 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ перейшло на поставки озброєння для потреб 1-го та 2-го АК окупаційних військ на Донбасі за нормами постачання кадрової армії – озброєння і техніка стали поставлятися не “в розсип”, а в комплекті на цілі підрозділи, – написав він у Facebook.

За словами Тимчука, артилерійська бригада Кальміус у складі 1-го АК отримала додатковий батарейний комплект 122-мм САУ 2С1 Гвоздика для доукомплектування одного з дивізіонів.

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При цьому разом із САУ прибули транспортні машини та ТЗМ, а також батарейний ППРУ.

Це вже не перший випадок за останній час, коли озброєння поставляються із РФ на Донбас “комплектами”.

Раніше стало відомо про істерику в лавах бойовиків через те, що ЗСУ оточують важливі для противника населені пункти.

Фото: З відкритих джерел