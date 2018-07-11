Росія планувала отруїти воду по всій Україні – СБУ

Співробітники СБУ блокували спробу російських спецслужб провести кібератаку, через яку могла статися аварія.

Співробітники Служби безпеки України блокували спробу російських спецслужб провести кібератаку на мережеве обладнання товариства Аульська хлоропереливна станція. Ця кібератака могла призвести до зриву технологічних процесів та аварії, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

– Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами та системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ. Продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії, – йдеться у повідомленні.

Країна-агресор намагалася заблокувати стале функціонування переливної станції, яка забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств на всій території України. Це могло призвести до техногенної катастрофи.

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До слова, СБУ заблокувала кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів МОЗ України.