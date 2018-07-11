Ситуація на Донбасі: на Маріупольському напрямку гаряче

За минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів порушили перемир’я.

За минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед бійців немає, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

На Луганському, Попаснянському та Світлодарському напрямках ворожа активність була незначною. Бойовики 3 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Оріхове та Новолуганське.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки та Опитного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки.

Читайте: Втрати на Донбасі: загинув 23-річний військовий зі Львівщини

За інформацією розвідки, у результаті підриву на вибуховому пристрої один окупант загинув, двоє поранені.

До слова, перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі після оголошеного перемир’я є близьке розташування позицій збройних сил і озброєних формувань, а також розміщення важкого озброєння.